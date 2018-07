Segunda fase do vestibular da Unicamp começa amanhã Começa amanhã, às 14 horas, a segunda fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que terá a participação de 14.428 candidatos. A expectativa é de que a prova seja mais curta do que as de anos anteriores. Pela primeira vez, a instituição limitou o número de itens de cada questão - elas poderão se desmembrar apenas em duas perguntas, a e b. "Havia muita reclamação de que se exagerava nos itens e os candidatos não conseguiam terminar a prova a tempo", diz o coordenador do vestibular da Unicamp, Leandro Tessler. Mesmo com a mudança, continua não sendo tarefa fácil. A Unicamp dá quatro horas para que a prova seja resolvida. A cada dia, serão duas disciplinas, com 12 perguntas de cada uma. Como há dois itens, acabam sendo 48 questões. O candidato tem cinco minutos para ler, pensar e responder cada uma delas. "O aluno sofre", diz o coordenador do Curso Anglo, Alberto Nascimento. Amanhã será o dia das provas de português e biologia. A segunda fase vai até quarta-feira. Segunda-feira é dia de química e história; na terça-feira, serão feitas as de física e geografia; e, na quarta, matemática e inglês.