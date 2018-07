Segunda-feira começa com muito sol em São Paulo A segunda-feira de carnaval começou com muito sol e poucas nuvens no céu da capital paulista. As temperaturas se elevam rapidamente e devem chegar a 30ºC. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Prefeitura, devido ao aquecimento durante o dia, podem ocorrer pancadas de chuvas típicas de verão no período da tarde. Amanhã, a passagem de uma frente deve mudar um pouco o tempo, aumentando as possibilidades de chuvas mais generalizadas. A nebulosidade aumenta e as temperaturas ficam um pouco mais amenas, segundo o CGE.