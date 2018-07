Segunda morte por dengue é registrada este ano no RJ A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o primeiro caso de morte por dengue tipo 4. A vítima é uma mulher, de 49 anos, moradora de Todos os Santos, na zona norte da cidade. Ela estava internada em um hospital particular. É a segunda morte por dengue registrada este ano. Desde o início de 2012, 16.323 casos foram notificados no município e 24.295 em todo o Estado.