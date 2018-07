Segunda ressuscitação Frankenweenie é um curta-metragem que Burton fez em parceria com a Disney, em 1984. O filme, que conta a história de um menino que ressuscita seu cachorro, nunca chegou a ser lançado, pois a Disney achou a história muito pesada. "Me deram a mesma resposta que tive com 'Vincent', que é mais ou menos 'ah, isso é ótimo, mas não vamos lançar. Nunca". Neste ano, Burton se livrará da frustração: 'Frankenweenie', agora em stop-motion, será lançado em novembro.