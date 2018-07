Segunda safra de milho é estimada em 32,6 mi t, segundo Thomson Reuters A segunda safra de milho do Brasil deverá atingir 32,6 milhões de toneladas em 2012, de acordo com sondagem instantânea realizada nesta terça-feira pela Thomson Reuters com os participantes do painel "Perspectivas dos Mercados de Milho, Aves e Suínos", em seminário promovido pela BM&FBovespa.