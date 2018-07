Segunda vítima da gripe em Osasco-SP tinha 21 anos

Segundo o ministro, somam-se às três vítimas paulistas 7 pacientes do Rio Grande do Sul e um do Rio de Janeiro. "O cenário agora exige que se fique mais atento a dores no corpo, febre alta e problemas respiratórios. Nada de se automedicar ou tomar chá. É preciso procurar um médico. Além disso, é importante seguir a recomendação de lavar as mãos muitas vezes ao dia e evitar compartilhar copos, talheres, toalhas", afirmou o ministro. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado ontem, 1.175 casos foram confirmados da gripe suína no Brasil. Um total de 148 pessoas foram infectadas pelo vírus A (H1N1) desde a última sexta-feira.