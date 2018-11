Segunda vítima de naufrágio no Paranoá é identificada O corpo da segunda vítima do naufrágio de um barco no Lago Paranoá na noite de ontem foi identificado. Trata-se de Flávia Daniela Pereira Dornel, de 22 anos. A informação foi confirmada pelo delegado Adval Cardoso de Matos, titular da 10.ª Delegacia de Polícia e encarregado do inquérito criminal sobre o acidente.