Segunda vítima de queda de passarela passa bem A segunda vítima da queda de uma passarela na Rodovia dos Imigrantes, por volta das 9h30 de hoje, permanece internada no Hospital Municipal de Diadema, no Grande ABC paulista. Segundo o hospital, o homem, de 36 anos, de prenome Daniel, está consciente e passa bem. Ele chegou ao hospital com várias fraturas, entre elas no fêmur e no nariz, e deve passar por cirurgias. De acordo com o hospital, o paciente deve ser transferido para outro hospital ainda não informado.A outra vítima do acidente, um homem de 45 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu hoje após chegar ao hospital. O acidente ocorreu na manhã de hoje. Um caminhão com altura excedente que trafegava no sentido capital bateu em uma passarela, que acabou caindo, deixando dois feridos. O trânsito na Imigrantes sentido capital começava a voltar ao normal por volta das 11h30, após ficar represado entre os km 12 e 18, por conta da queda da passarela na altura do km 12.Segundo a concessionária Ecovias, os veículos estavam sendo desviados para a Rodovia Anchieta, o que estava deixando o trânsito carregado entre os km 22 e 10, já na chegada a São Paulo. O congestionamento na rodovia dos Imigrantes chegou a seis quilômetros por volta das 11 horas. No outro sentido da via, que também chegou a ficar interditada em direção ao litoral sul, o trânsito fluía normalmente.