Segundo a FAO, 25% do solo do planeta estão degradados } A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) divulgou ontem a primeira avaliação do estado dos recursos do planeta. No relatório "Estado de Recursos Terrestres do Mundo e Água para Alimentação e Agricultura", a ONU afirma que 25% de toda a terra está altamente degradada, com erosão do solo, degradação da água e perda de biodiversidade. Outros 8% estão moderadamente degradados, enquanto 36% encontram-se estáveis ou ligeiramente degradados. Os 10% restantes estão "melhorando".