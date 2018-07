A vitória sobre o São Paulo é o segundo tempo daquele jogo, que encerrou a era Muricy. Antônio Carlos colocou em campo um Palmeiras mais equilibrado, com dois volantes (Pierre-Márcio Araújo), dois meias (Cleiton Xavier-Diego Souza) e dois atacantes (Lenny-Robert). Claro que depois do resultado tudo fica mais fácil, os números batem com a história que se conta do jogo. Muita gente enxergará na vitória sobre o São Paulo uma equipe que correu mais, que mostrou como era ruim o ambiente com o antigo treinador. É possível que todas as alternativas sejam verdadeiras, mas o lado positivo do clássico é que Antônio Carlos chegou ao clube disposto a correr riscos.

A surpresa da primeira escalação foi o lateral-esquerdo Eduardo, de 20 anos. O resto todos já sabiam, pois estava presente no discurso do intervalo da partida de quarta-feira.

O primeiro tempo foi fraco, derretido pelo calor e pelo confronto no meio-campo, com os atacantes isolados, principalmente Washington, que deixou o gramado reclamando e convocando o São Paulo para cima do goleiro Marcos. Muita gente verá também o resultado como fruto do exagero do árbitro Rodrigo Martins Cintra. A expulsão do zagueiro Xandão, aos 6 minutos do segundo tempo, quebrou as linhas de quatro (Renato Silva-Xandão-Miranda-Jorge Wagner; Cicinho-Cléber Santana-Jean-Hernanes) criadas por Ricardo Gomes, que não funcionaram. O gol de Robert, marcado 2 minutos após a expulsão de Xandão, deu ao Palmeiras um pouco da confiança roubada nas partidas disputadas no Palestra Itália. Um jogo pode mudar muita coisa, mas não é definitivo, pois alguns dos indicadores da queda de Muricy ainda persistem no elenco.

Antônio Carlos é um treinador (ainda) sem grife. Na administração de Luiz Gonzaga Belluzzo, duas referências do futebol brasileiro foram para o espaço. O primeiro a dançar foi Vanderlei Luxemburgo, mais pela maneira como lidava com a hierarquia do clube do que pelos resultados; agora foi a vez de Muricy Ramalho, líder de um elenco pequeno, mas com alguns bons jogadores. As grifes não deram certo, funcionaram como desfiles em semana de moda, onde roupas carregadas de conceito assombram as passarelas, mas na prática jamais serão vistas nas ruas. Antônio Carlos é o lado B, ou o avesso da história, mais barato e com discurso próximo dos dirigentes, categoria da qual fez parte após encerrar a carreira de jogador no Santos. É uma aposta com ótimo currículo dentro de campo. Como treinador, a experiência no São Caetano significa muito pouco, mesmo depois da goleada imposta ao Palmeiras. O futebol nos apresenta, todos os dias, certezas que não se confirmam com a bola rolando.

No caso de Muricy, a demissão pode servir para que algumas condutas sejam reavaliadas. O fracasso no Palmeiras não abala uma carreira de sucesso, mas deve levar a uma reflexão. O futebol está cheio de exemplos que nos mostram o valor de uma conversa. Treinar é essencial, mas entender o jogador é o ponto de partida.

Antônio Carlos estreou defendendo a simplicidade e a utilizando em campo. Com Marquinhos no time, viu um renegado de Muricy fazer o passe para o segundo gol. O São Paulo vai reclamar da arbitragem, e com razão, mas deixou muitas dúvidas espalhadas no gramado.