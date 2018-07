Segundo turno afegão pode ser adiado para 2010

Daoud Ali Najafi, chefe da Comissão Eleitoral do Afeganistão, pediu aos observadores da ONU para apressarem as investigações de fraude para evitar o adiamento do possível segundo turno para após o fim da neve no Afeganistão.

"Baseado na situação do clima no Afeganistão, se não pudermos ter um segundo turno na terceira semana de outubro, então não é possível termos um segundo turno neste ano", ele disse à Reuters.

"Para que isso não aconteça, nós pedimos enfaticamente a ECC para apressar o processo", ele disse, se referindo à Comissão de Queixas Eleitorais (ECC, na sigla em inglês) apoiada pela ONU, que determinou a recontagem dos votos em 10 por cento das estações de votação para investigar possíveis fraudes.

Na quarta-feira, a Comissão Eleitoral Independente de Najafi anunciou que Hamid Karzai conseguiu 54,6 por cento dos votos em uma apuração preliminar das eleições de 20 de agosto, suficiente para que seja declarado vencedor já no primeiro turno.

O resultado não pode ser declarado oficial até que a recontagem determinada pela ECC, um órgão independente que afirmou ter encontrado "clara e convincente evidência de fraude."

Se a recontagem der a Karzai menos de 50 por cento do total de votos, deverá haver segundo turno contra seu principal oponente, Abdullah Abdullah.

Diplomatas de países ocidentais expressaram preocupação com um adiamento do segundo turno para o próximo ano, o que pode aumentar a instabilidade no país.

Najafi afirmou que um segundo turno antes do inverno é possível se a ECC permitir a recontagem apenas de amostras aleatórias de urnas suspeitas. A ECC não comentou a possibilidade.