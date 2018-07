Segurança de reféns é prioridade, diz Tarso Genro

O ataque em Cotiporã ocorreu na madrugada deste domingo e fez reféns entre moradores da região. Durante a fuga, a polícia interceptou o comboio de bandidos e reféns e matou o foragido mais procurado do Estado, Elisandro Rodrigo Falcão. Nove pessoas seguem com os outros criminosos que participaram do assalto, incluindo uma criança. "Vamos sacrificar qualquer solução em benefício da vida dos reféns", disse Tarso.

O secretário estadual de Segurança Pública, Airton Michels, está se deslocando para o município de Cotiporã, de onde acompanhará o desfecho do caso. Cerca de 200 policiais trabalham na busca dos reféns. Segundo o governador, a reação da polícia ao assalto faz parte de uma ação de cerco aos criminosos que têm atacado caixas eletrônicos no Rio Grande do Sul com explosivos.