Segurança do litoral de SP está sob controle, diz SSP

O alerta foi divulgado pelo Conselho Assessor de Segurança no Exterior (OSAC, na sigla em inglês) e o conteúdo da advertência foi atribuído ao consulado dos EUA em São Paulo. "Por causa da possibilidade de incidentes continuados, o consulado dos EUA recomenda que os cidadãos norte-americanos evitem essas áreas até novo aviso", afirma a nota do OSAC.

Já de acordo com a pasta brasileira, "a Secretaria da Segurança Pública e as polícias estão atentas para coibir qualquer perturbação da ordem pública". Depois dos crimes, o policiamento na Baixada Santista foi reforçado no último dia 19 com aumento do efetivo local e a chegada de tropas especializadas. A secretaria também afirma que "qualquer cidadão que desejar pode visitar normalmente as cidades do litoral paulista".