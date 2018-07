Segurança do STF atira em assaltante em estacionamento

Por volta das 11 horas, conforme seguranças, três homens tentavam arrombar carros de servidores do STF ao lado do Panteão da Pátria. Apesar de a segurança no local ser de responsabilidade da Polícia Militar, os agentes do Supremo perceberam a movimentação e abordaram os suspeitos.

De acordo com o relato feito, um deles estava com uma faca e teria sido baleado quando o segurança suspeitou que ele sacaria a arma. O homem foi socorrido pela brigada do Supremo e depois levado pelo Samu para o hospital. Outro comparsa tentou escapar, mas foi capturado por seguranças da Corte. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.

Nos estacionamentos próximos ao Supremo, já houve registros de furto. A segurança foi reforçada há alguns anos no tribunal e nos arredores.