Segurança é morto a tiros na porta de padaria em SP

O segurança Fábio Machado Gualberto foi morto a tiros na noite desta terça, 6, na porta de uma padaria à qual prestava serviço, no bairro Jardim das Flores, região do Parque Santo Antonio, zona sul de São Paulo. Segundo o que foi registrado no 92º Distrito Policial (DP), Gualberto foi surpreendido por um desconhecido que, encapuzado, se aproximou, sacou uma arma, atirou várias vezes e fugiu. Ferido na cabeça, o segurança morreu mesmo sendo encaminhado ao pronto-socorro municipal do Campo Limpo.