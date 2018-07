Segurança é morto após festa em São José dos Campos

Segundo a polícia, o crime foi cometido por vingança, pois os seguranças haviam expulsado violentamente dois homens durante a festa, organizada numa fazenda da região, onde funciona uma casa noturna. A equipe retornava para a cidade em uma van quando, já no perímetro urbano, foi fechada por um veículo ocupado por dois homens, que desceram atirando. Um deles foi reconhecido como participante da confusão seguida de agressão na festa.

Na emboscada, Diego Adélio Conceição, de 22 anos, foi ferido com gravidade e morreu no início da noite, no Pronto Socorro da Vila Industrial. Outro rapaz, de apenas 17 anos, foi atingido na coluna vertebral e corre o risco de ficar paraplégico. Dos dez, outros seis foram baleados, sem gravidade, e dois foram agredidos a coronhadas, mas estão igualmente fora de perigo.