Segurança frustra protesto do Greenpeace em Brasília Ativistas do Greenpeace furaram o bloqueio de segurança nos arredores do Palácio do Itamaraty, em Brasília, esta tarde, para a realização do 2ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do Bric (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China). Dois carros ocupados por integrantes do movimento conseguiram chegar à frente do palácio, apesar do policiamento no local que impede o acesso de carros em trechos da Esplanada dos Ministérios.