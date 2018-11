Segurança mata a mulher por ciúmes em Guarulhos

A mãe da vítima, Sônia Lira, que morava na mesma residência do casal, testemunhou a morte, e contou que Patrícia implorou pela vida. mas acabou morta com uma bala na cabeça, segundo Sônia.

Carlos fugiu do local, e a mãe de Patrícia ajudou a socorrê-la ao Hospital Padre Bento, onde morreu. Avisada, a Polícia Militar fez buscas na região, e encontrou e prendeu o segurança dentro de seu Gol. "Se chegássemos um pouco depois, ele provavelmente teria atentado contra a própria vida. Pediu que nós o matássemos", contou o soldado Ezequiel Mota, da 2ª Companhia do 15º Batalhão.

Sônia disse que Carlos agredia Patrícia com frequência, e que a filha já havia registrado boletim de ocorrência com base na lei Maria da Penha. O casal tinha um filho de 2 anos. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Guarulhos.