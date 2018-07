Segurança nega ter barrado clientes na porta da Kiss Dois ex-funcionários da boate Kiss de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, prestaram depoimentos nesta terça-feira, 10, na fase de instrução do processo criminal que apura as responsabilidades pela tragédia que matou 242 pessoas em 27 de janeiro. O casal de seguranças, Rute Brilhante da Cruz e Daniel Alcântara da Cruz, afirmou que não barrou a saída dos clientes no momento do incêndio.