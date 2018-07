Segurança vai mobilizar até 20 mil homens Equipes do Esquadrão Antiterror da Brigada de Forças Especiais do Exército, atiradores de precisão da Força Aérea, mergulhadores de combate da Marinha - além, claro, dos agentes das Policias Federal, Civil e Militar. O esquema de segurança previsto para os cinco dias de visita do papa Bento XVI ao Rio, em julho de 2013, vai mobilizar de 12 mil a 20 mil homens e mulheres, contabilizado apenas o contingente das Forças Armadas. Tudo será muito parecido com o plano executado há dois meses, durante a Rio+20. No evento da Organização das Nações Unidas (ONU), o custo bateu nos R$ 132 milhões. Deve sair por menos na Jornada Mundial da Juventude. Boa parte dos investimentos já foi feita: é permanente, como os recursos aplicados nas Salas de Situação, para integrar comando, controle e comunicações.