Seguranças atacam área com sem-terra Seguranças da Usina Utinga Leão, em Maceió, Alagoas, destruíram, na madrugada de ontem, um acampamento com cerca de 600 famílias de trabalhadores rurais ligados ao Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST). Treze seguranças foram presos pela . Na delegacia, eles confessaram que destruíram o acampamento por ordem da direção da usina. O MLST é forte no Nordeste, mas não tem penetração na região Sudeste.