Seguranças de Cabral trocam tiros com bandidos no Rio Seguranças do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), trocaram tiros com criminosos nesta manhã durante uma tentativa de assalto próximo ao Cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio. O governador, que acompanhou a cerimônia de cremação de Jordana Kfouri Cavendish, uma das sete vítimas do acidente com um helicóptero, na sexta-feira, em Porto Seguro (BA), já havia deixado o local.