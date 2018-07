Seguranças de Paes se envolvem em tiroteio no RJ Uma troca de tiros envolvendo uma equipe de seguranças do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), assustou motoristas que passavam hoje pela Estrada das Canoas, em São Conrado, na zona sul da cidade. Os quatro integrantes da equipe de Paes estavam em um carro oficial da prefeitura quando foram interceptados por um grupo de seguranças de moradores do local, que suspeitaram da presença do veículo na região.