Seguranças destroem acampamento de sem-terra em AL Na madrugada de hoje, cerca de 600 famílias de trabalhadores rurais sem-terra ligados ao Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST) tiveram seus barracos destruídos por seguranças da Usina Utinga Leão, que foi vendida recentemente, com a intermediação do banqueiro Daniel Dantas, do Grupo Oportunity. Armados com revólveres, os seguranças são acusados de terem passado com tratores por cima dos barracos e até da cadeira de rodas de um garoto, filho de uma sem-terra.