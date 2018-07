Seguranças do metrô do Rio são acusados de agressão Seguranças do Metrô do Rio de Janeiro foram acusados de agredir um passageiro na estação de Botafogo, na noite de ontem. A confusão ocorreu quando o homem tentava passar pela roleta usando o cartão de passagens Riocard de um colega de trabalho. Os seguranças disseram que o passageiro havia passado sem pagar. Todo o tumulto foi filmado pelo repórter da Rede Globo, Rogério Coutinho, que estava na estação.