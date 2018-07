Segundo uma fonte presidencial, o segundo ataque ocorreu aproximadamente às 11h (8h no horário de Brasília), depois que Conde, que escapou ileso, apareceu na televisão estatal para pedir calma à população.

A fonte da presidência disse que o último ataque foi comandado por um oficial que fazia parte da segurança particular do ex-chefe do Exército Sekouba Konate.

(Reportagem de Saliou Samb)