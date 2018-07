Seis adolescentes são assassinados no Pará Seis adolescentes foram assassinados na noite do último sábado em Icoaraci, distrito de Belém, capital do Pará. Segundo a Polícia Civil, os jovens tinham entre 14 e 17 anos. Eles estavam sentados em frente a um órgão da prefeitura por volta das 23h, no bairro de Ponta Grossa, quando foram abordados por dois homens.