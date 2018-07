Seis caçadores são multados no Mato Grosso Seis caçadores foram multados pelo Ibama no Mato Grosso. Com eles, foram apreendidas espingardas de diversos calibres, além de equipamentos de caça. Os homens não tinham registro das armas nem porte. Por isso, receberam voz de prisão e foram conduzidos à Polícia Civil de Sinop, no interior do Estado. Eles foram autuados em flagrante por porte ilegal de armas de fogo e formação de quadrilha, crime inafiançável. As multas aplicadas pelo Ibama somam R$ 69 mil.