Seis cidades concentram 28% dos casos no País Do total de casos de dengue notificados no País nas primeiras 13 semanas de 2010, 28% estão concentrados em apenas seis municípios: Goiânia (7,5%), Campo Grande (7,1%), Belo Horizonte (5,2%) Rio Branco (4,1%), Ribeirão Preto (2,6%) e Porto Velho (1,6%). Belo Horizonte e Ribeirão Preto apresentam tendência crescente de casos em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são de levantamento da Secretaria de Vigilância em Saúde, em conjunto com as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde.