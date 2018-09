Seis cidades de Alagoas continuam sem água Seis municípios alagoanos continuam hoje sem o abastecimento de água tratada, segundo boletim do Corpo de Bombeiros local. As cidades de Branquinha, Murici, Capela, Rio Largo, Palmeira dos Índios e Santana do Mundaú estão recebendo o apoio de carros pipa e doações de água mineral da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal).