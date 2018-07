Seis competidores encaram megarrampa Seis skatistas disputam hoje a partir das 12 horas e amanhã a partir das 11 horas, no Anhembi, o desafio Oi Mega Rampa. Ontem foram realizadas as seletivas que escolheram quatro atletas para competir com o brasileiro Bob Burnquist, campeão do ano passado, e Jake Brown, vice. A surpresa do dia foi a classificação do brasileiro Pedro Barros, catarinense de apenas 14 anos, para a final.