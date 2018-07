Seis desaparecem em naufrágio no Rio Amazonas A embarcação Dona Zilda naufragou na madrugada de hoje no Rio Amazonas, próximo à cidade de Itacoatiara, com 47 pessoas a bordo. Segundo o Comando do 9º Distrito Naval, o acidente ocorreu às 3 horas da manhã. Até às 16 horas, 41 pessoas já tinham sido resgatadas e seis continuavam desaparecidas.