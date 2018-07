Seis empresários são presos em ação contra tráfico Seis empresários do ramo da construção civil foram presos nesta quarta-feira, em Brasília, Campo Grande e São Paulo, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. As prisões ocorreram durante a "Operação sem Fronteiras". Segundo a Polícia Civil fluminense, o grupo financiava o tráfico de drogas para as quadrilhas que dominam as favelas de Manguinhos e Jacarezinho, na Zona Norte.