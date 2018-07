Seis Estados do Nordeste ficam sem energia elétrica

Segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), responsável pelo Sistema Interligado Nacional, tudo indica que o pane ocorreu em um transformador, na interligação Sudeste-Nordeste e Norte-Nordeste. Na tarde de ontem, havia sido detectada uma explosão de um equipamento na subestação da Companhia Energética do Maranhão na cidade de Imperatriz, que provocou a queda de energia elétrica em diversas cidades maranhenses e também no Ceará, Estado vizinho.

O apagão aconteceu das 15h50 às 16h20 e afetou também alguns bairros do Recife e outros municípios pernambucanos. De acordo com a Companhia Elétrica do Ceará (Coelce), como o sistema de energia é interligado nacionalmente, pode ser que o acidente em Imperatriz tenha provocado queda de energia também em outros Estados do Nordeste.

Conforme o sistema, um mecanismo de segurança corta a carga de energia de forma seletiva com a detecção do problema para evitar que a descarga danifique aparelhos. Nesse caso, apenas serviços essenciais, como hospitais e escolas, não deixam de ser abastecidos.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que, quando acontece falha no serviço elétrico, o ONS convoca uma reunião para tratar do assunto. Segundo a Aneel, geralmente é aberto um processo de fiscalização para apurar as causas do incidente e podem ser aplicadas multas.

Na Bahia, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia informou que a interrupção ocorreu entre as 15h50 e as 16h10 e atingiu 289 municípios do Estado. Em Pernambuco, o apagão aconteceu entre as 15h50 e as 16h12. De acordo com a Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco, parte da Região Metropolitana do Recife foi afetada. Cerca de 45% dos clientes tiveram o fornecimento interrompido.

Na Paraíba, a queda afetou apenas alguns municípios do leste e do centro do Estado, incluindo a capital, mas durou apenas seis minutos. A Paraíba deixou de receber, nesse tempo, a carga necessária para alimentar o Estado.

No Ceará, cerca de 200 mil clientes ficaram sem energia entre 15h50 e 16h20. O número equivale a 40% do total de clientes da Coelce. Em Sergipe, os consumidores ficaram sem luz das 15h50 às 15h52. A Energisa não soube informar quantos municípios foram afetados pela queda de energia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.