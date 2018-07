Seis ficam feridos em acidentes na zona leste de SP

Por volta das 9 horas, cinco pessoas ficaram feridas quando um veículo desgovernado atingiu uma coluna, na Avenida São Miguel, sentido Bairro, na altura do número 3.540.

Os feridos foram levados para o pronto-socorro Ermelino Matarazzo. Ainda não há informação sobre o estado de saúde das vítimas. De acordo com a CET, às 10h15 duas faixas ainda estavam interditadas.

Um pouco mais cedo, às 8h45, uma pessoa ficou ferida na colisão entre um veículo de passeio e uma motocicleta, no sentido Centro da Avenida Alcântara Machado, perto do Viaduto Bresser, segundo a CET. Uma faixa permanecia interditada. O ferido foi levado para o PS do Tatuapé.