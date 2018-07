Seis fogem de penitenciária no Espírito Santo Seis presos fugiram da Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana, na Grande Vitória, na madrugada de hoje. As circunstâncias da fuga estão sendo apuradas. Segundo a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), André Saroa Souza, Everson Dalpra Rosa, Francisco de Assis de Oliveira Garcia, Gilberto Vieira Silva, Ivaney Rocha Ferreira e Ronivaldo Gomez do Rosário escaparam do presídio.