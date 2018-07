Seis fóruns serão construídos por meio de PPP

A expectativa do governo do Estado é de que os novos fóruns estejam prontos no primeiro semestre de 2016. Na capital paulista, serão construídos imóveis na Lapa, zona oeste, e em Itaquera, zona leste - a unidade ficará próximo do futuro estádio do Corinthians, dentro do Polo Institucional, que deverá receber, ainda, um terminal rodoviário e uma escola técnica.

Os outros fóruns serão construídos em Guarulhos e Carapicuíba, na Grande São Paulo, e em Bauru e Presidente Prudente, no interior do Estado. A partir desta quinta-feira, 4, empresas interessadas em participar da PPP poderão apresentar os projetos ao governo estadual. Será escolhida a melhor proposta em termos técnicos e financeiros, de acordo com o governo paulista. Além de explorar as salas, o construtor poderá usar parte do terreno para erguer outras construções. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.