O Ministério Público da Cidade do México indiciou seis empregados do bar onde o paraguaio Salvador Cabañas foi baleado no dia 25 de janeiro. Os funcionários teriam ajudado o agressor do jogador a fugir e encobriram pistas importantes sobre o caso. O atacante do América está bem, mas tem dificuldade para lembrar-se de fatos recentes e não poderá disputar o Mundial.