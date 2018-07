Seis jovens morrem em acidente de carro na Bahia

SALVADOR - Um homem e cinco mulheres, de entre 19 e 25 anos, morreram, na noite deste domingo, 26, depois que o carro no qual estavam, um Fiat Palio, bateu de frente com uma carreta carregada de embalagens plásticas na BR-242, município de Barreiras, no extremo oeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), há indícios de que a colisão tenha sido proposital. Amigos das vítimas relataram que, antes da festa, os jovens participavam de uma festa em uma chácara perto de Barreiras e que o motorista do carro, Cícero Dias, disse, em uma discussão com a namorada, Maria Isabel Santos, que "jogaria o carro contra a primeira carreta que visse".

As primeiras análises no local do acidente indicam que foi o carro quem causou a colisão, ao mudar de pista subitamente. Os sinais no asfalto indicam que o motorista da carreta ainda freou o veículo e tentou desviar do automóvel que seguia em alta velocidade, mas não conseguiu. O impacto foi tão violento que a carreta tombou e, em seguida, pegou fogo. Os jovens morreram no local. Com ferimentos leves, o condutor da carreta foi levado a um hospital da região.