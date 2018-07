Seis jovens são mortos em chacina no Pará Seis pessoas de uma mesma família foram assassinadas por volta das 4h30 da manhã deste sábado, 27, no bairro Novo Horizonte, em Santa Isabel do Pará, na região nordeste do Pará. Uma adolescente ficou ferida e foi hospitalizada, e outras três pessoas - entre elas, uma criança - foram poupadas.