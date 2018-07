Seis mil bebês foram contaminados por leite em pó na China

Mais de seis mil bebês foram contaminados na China por um leite em pó adulterado, segundo o ministro da Saúde do país, Chen Zhu. Segundo Chen Zhu, 6.244 crianças estão doentes e que 158 foram diagnosticadas com pedras nos rins. O número é cinco vezes maior do que havia sido anunciado anteriormente. Ainda segundo o ministro, uma terceira criança morreu na província de Zhejiang, no leste do país, e as autoridades estão investigando se a morte está relacionada ao leite contaminado. Investigações apontaram que 22 marcas de leite em pó continham a substância tóxica industrial melamina, que seria adicionada para que a fórmula parecesse mais rica em proteína. Até agora quatro pessoas foram presas acusadas de adulterar o leite e outras 22 estão sendo interrogadas. Segundo o correspondente da BBC em Pequim James Reynolds, o governo está querendo demonstrar estar no controle da situação, mas o escândalo minou a confiança da população nas regras de segurança alimentar na China. "Os pais estão preocupados com a alimentação de seus bebês", disse Reynolds. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.