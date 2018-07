Seis morrem após assaltar empresa de ônibus na BA

BAHIA - Seis suspeitos de participar de um assalto à empresa de transporte urbano Barramar, realizado na madrugada desta segunda-feira, 26, em Salvador, na Bahia, morreram em perseguições policiais iniciadas logo após o roubo.

De acordo com informações da polícia, o grupo foi flagrado deixando a sede da empresa, no bairro periférico de Pirajá, por volta das 4 horas. Houve troca de tiros e um suspeito - ex-funcionário da empresa - foi preso no local. Os outros assaltantes conseguiram fugir em dois carros.

Os veículos, um com dois ocupantes e outro com quatro, seguiram em alta velocidade pela BR-324, a mais movimentada rodovia da Bahia, que liga Salvador a Feira de Santana, no sentido capital, seguidos por viaturas policiais.

O motorista do carro com dois suspeitos perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e caiu em um córrego. Ambos vestiam uniformes da empresa e morreram no local. O outro veículo só foi alcançado no bairro Engenho Velho de Brotas, bairro residencial de Salvador. Houve nova troca de tiros e os suspeitos foram baleados e não resistiram aos ferimentos.

Segundo a polícia, os seis são suspeitos de integrar uma quadrilha que havia realizado outro assalto a uma empresa de ônibus, a Praia Grande, no dia 4. Outros quatro acusados de integrar o grupo haviam sido presos entre os dias 5 e 7.