Seis morrem em acidente na região de Lins (SP) Seis pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida no começo da manhã de hoje, na Rodovia Transbrasiliana, na região de Lins, no interior de São Paulo. Um ônibus de turismo fretado, que não transportava passageiros, bateu de frente com um caminhão de pequeno porte, que prestava serviços à concessionária de uma rodovia da região, por volta das 5h30, na altura do km 173 da rodovia.