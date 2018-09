Seis morrem em acidente na Rio-Santos, no Rio Seis pessoas morreram e cinco ficaram gravemente feridas em um acidente na Rodovia Rio-Santos, na Baixada Fluminense, no Rio, na manhã de hoje. Uma van, que seguia de Angra dos Reis para o Rio, colidiu com um caminhão pipa na altura do km 398, no bairro Amendoeiras, da cidade de Itaguaí, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A polícia rodoviária não soube informar para quais hospitais os feridos foram encaminhados. As pistas da rodovia, que foram fechadas em ambos os sentidos, permaneciam bloqueadas por volta das 7h30 para trabalhos da perícia e para a remoção dos veículos. Não há previsão para a liberação da via. Segundo a PRF, havia um grande congestionamento no local. Os motoristas eram orientados a seguir viagem por dentro da cidade de Itaguaí.