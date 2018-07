Seis mulheres são estupradas durante festa na PB

Duas das mulheres, uma professora e uma recepcionista, reconheceram os criminosos e foram levadas pelo grupo. Durante a fuga, uma delas conseguiu pular do carro, mas foi atingida por quatro disparos. A outra foi morta dentro do veículo com três tiros. Segundo a PM, durante o velório de Michele Domingues da Silva, de 29 anos, e Isabela Sara Frazão, 27 anos, três acusados foram presos. Outros seis envolvidos foram detidos em suas residências.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), entre os nove presos, um já foi liberado. Outros quatro já foram ouvidos pelo delegado que investiga o caso e outros quatro serão ouvidos. Os bandidos ainda roubaram R$ 5 mil, segundo a SSP.