Seis municípios do AM terão paradas gays este ano Seis municípios do Amazonas terão paradas gays este ano, na esteira do evento que acontece em Manaus há sete anos e costuma reunir cerca de 100 mil pessoas na Ponta Negra, às margens do Rio Negro. O evento em Manaus, que acontece amanhã, vem com o tema "Viva, Ame e Vote Consciente". "No interior, será mais um passo rumo à tentativa de respeito e informação sobre escolhas sexuais", define o presidente da Associação Orquídeas de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transexuais de Manaus, Fabrício Nunes. No ano passado, três municípios (Parintins, Tabatinga e Manacapuru) fizeram paradas gays. Neste ano, são mais dois e um em planejamento. "Se, na capital, sabemos que há o preconceito, embora na maioria das vezes velado, no interior muitas vezes é cruel", diz Fabrício. No ano passado, segundo ele, um soropositivo teve sua casa trancada por fora na tentativa de isolá-lo, em Rio Preto da Eva, a 80 quilômetros de Manaus. Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros de Manaus, vai sediar sua primeira parada gay no dia 18 de outubro. Nesse dia, também será fundada a primeira associação gay do município, a Associação Amazonense dos Gays, Lésbicas e Amigos Simpatizantes de Presidente Figueiredo. Em Benjamim Constant, a 1.121 quilômetros a oeste de Manaus, no dia 12 de outubro, será escolhida a Miss Gay do município. Segundo Nunes, dependendo da receptividade, será organizada uma parada gay para o próximo ano. Em Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus, a parada acontece em novembro. Em todos os eventos, de acordo com Nunes, a idéia da diversão virá sempre com a da politização. "É um ano político e sabemos que, na hora de pedir voto, não há sexo para políticos. Mas na hora de definir políticas públicas, os homossexuais são os últimos ou sequer são lembrados", destaca.