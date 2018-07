Seis ônibus são incendiados em Cosmópolis-SP

A Polícia Militar de Cosmópolis foi acionada por volta das 21h30 quando as chamas já estavam altas, segundo a corporação. O galpão fica na Rua Narcizo Dário Anoretto, no bairro Parque Industrial.

O Corpo de Bombeiros de Paulínia trabalhou em conjunto com a Defesa Civil da cidade no combate às chamas - que durou mais de duas horas, de acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado na Delegacia Central de Cosmópolis. Todas as seis composições danificadas estavam estacionadas dentro da garagem da empresa de transporte público.

Não há como confirmar se o incêndio foi criminoso, de acordo com a Polícia Civil, mas o caso será investigado. O laudo da perícia técnica, concluído na manhã desta sexta-feira, deve ser divulgado em até 20 dias.