Seis pessoas da mesma família morrem em acidente no PR Seis pessoas de uma mesma família morreram em um acidente na rodovia PR-437 no início da noite desta sexta-feira (7), na cidade de Primeiro de Maio, a 70 quilômetros de Londrina, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista Cláudio Ney Ferreira, de 50 anos, voltava de Primeiro de Maio e seguia em direção a Londrina quando perdeu o controle de seu Seat Ibiza prata em uma curva e bateu de frente com um reservatório de água na beira da estrada. A polícia compareceu ao local às 19h20, mas os ocupantes morreram na hora.