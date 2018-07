Seis pessoas morrem afogadas no litoral paulista O final de semana de sol e calor terminou com seis mortos por afogamento na costa paulista. No litoral sul, três jovens de uma mesma excursão de Osasco se afogaram em Itanhaém e dois homens morreram em Praia Grande. O corpo de um mergulhador foi içado pela rede de um pescador de São Sebastião, no litoral norte. O tenente do Corpo de Bombeiros do Guarujá, Daniel Dias, acredita que o bom tempo, com sol e calor e o feriado do funcionalismo público tenham contribuído para o crescimento no número de ocorrências fora da temporada de verão. "Foi um número muito atípico. Na sexta-feira foram 32 salvamentos, no sábado, 105. No domingo, 124 em todo o litoral". O mar agitado e o provável consumo de bebida alcoólica durante a viagem de Osasco a Itanhaém na madrugada de ontem foram fatais para os três jovens. Eles chegaram logo cedo no Balneário Verde Mar, em Itanhaém e foram direto para o mar. Às 7h40, os bombeiros foram notificados da ocorrência e acharam um deles um pouco depois. Ele foi encaminhado ainda com vida para o Pronto Socorro de Itanhaém, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e morreu. As buscas pelos outros dois aconteceram até o anoitecer, porém os turistas só foram encontrados na manhã de hoje, assim que a procura recomeçou. Os corpos estavam boiando distantes um quilômetro do local do acidente. Segundo o tenente Dias, os dois afogamentos fatais de Praia Grande aconteceram na tarde de ontem. Wilson de Carvalho, de 42 anos, foi resgatado por volta das 16h30, meia hora depois de afogar-se na praia de Itapoã. Ele foi socorrido e levado para o Pronto-Socorro do Jardim Quietude, mas morreu no local. No mesmo pronto-socorro morreu horas depois Willian de Oliveira, de 23 anos, que afogou-se na praia da Vila Mirim às 18h40. No litoral norte, a vítima fatal foi o mergulhador Jair da Costa Monsores Júnior, de 35 anos. O homem foi encontrado preso na rede de um pescador da praia de Toque Toque Grande. De acordo com os bombeiros, ele mergulhou sem o equipamento completo - faltou uma faca - e não conseguiu livrar-se da rede. Seu corpo já estava em estado de decomposição.