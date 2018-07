Seis pessoas morrem durante tiroteio em Niterói

De acordo com a Seseg, a Subsecretaria de Inteligência identificou o deslocamento de traficantes do Sítio de Ferro, no bairro Badu, para o Morro do Viradouro, em Santa Rosa. Foi realizada uma operação conjunta com policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). "Na abordagem, os traficantes reagiram a tiros. No confronto, seis deles foram mortos e um foi preso", afirmou a secretaria.

Até as 19h30 não tinham sido divulgadas informações sobre a identificação dos mortos e a apreensão de armas. A abordagem teria ocorrido para evitar o assalto a um carro forte. Também houve um ataque à 77.ª Delegacia de Polícia, em Icaraí. Uma granada foi lançada na porta da delegacia, mas não explodiu. A polícia investiga se o artefato foi lançado por traficantes da mesma facção do grupo interceptado no Largo da Batalha.